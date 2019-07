Gli anti-masterplan si ritrovano per preparare la giornata clou

La Spezia - Mercoledì 10 luglio alle 18 al Parco della Pieve secondo appuntamento per la preparazione dell'evento del 20 luglio. Si è deciso infatti di fare una giornata di informazione alla Palmaria, in occasione della Piscina Naturale, oltre ad un evento più eclatante per i cui particolari si invita chi non lo fosse già ad iscriversi alla mailing list laboratoriopalmaria.consigli@gmail.com. Per le tante cose da predisporre verranno formati dei gruppetti e proseguiremo nei giorni seguenti a prepararci.