Gli amministratori spezzini incontrano i rappresentanti dei costruttori

La Spezia - Questa mattina l'assessore Manuela Gagliardi, insieme all'assessore ai Lavori Pubblici Luca Piaggi, ha incontrato i rappresentanti degli ordini professionali delle discipline tecniche e delle associazioni dei costruttori della Spezia. L'incontro è stata l'occasione per avviare un confronto sulla semplificazione di alcuni passaggi burocratici legati agli appalti delle opere. Ciò anche al fine di poter ripartire al meglio e in sicurezza, con le attività, nella Fase 2 dell'emergenza coronavirus. Consapevoli che si tratta di procedimenti di carattere nazionale, normati dal Codice degli Appalti, il Comune cercherà per quanto possibile di andare incontro alle esigenze degli ordini e delle associazioni, condividendo l'importanza e la strategicità del settore per la città.