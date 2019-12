Gli alberi di Natale trovano nuova vita sul Parodi

La Spezia - "Oh albero, oh albero, attorno a te cantiamo". Se con questo motivetto nella testa molti spezzini guardano ammirati il proprio albero di Natale in tanti hanno scelto di comprarne uno vero al posto di uno in plastica. Ma cosa succede una volta che le feste sono finite? Se l'amico in plastica viene riposto in soffitta oppure in cantina, quello vero però non va sprecato. Per questo motivo l'assessore all'ambiente e al ciclo dei rifiuti Kristopher Casati ha lanciato un'iniziativa che si terrà in Piazza Europa il 7 e l'8 gennaio.



"Chi ha utilizzato un abete vivo per le sue feste - ha spiegato durante la conferenza di presentazione delle novità del 2020 sulla differenziata (clicca qui) - potrà consegnarlo ad un porter messo a disposizione del Comune. Verrà valutato e se è ancora in buone condizioni verrà ripiantumato sul monte Parodi. Altrimenti verrà smaltito. E' un'iniziativa alla quale teniamo molto in ottica green e rispettosa dell'ambiente".



L'iniziativa è aperta a tutti e potranno essere conferiti in Piazza Europa solo ed esclusivamente le piante vive. Gli alberi sintetici, per chi dovesse disfarsene, vanno portati alle isole ecologiche per un corretto smaltimento.