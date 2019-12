Gli Oss spezzini rispondono al Cts: "Non alimentiamo una guerra tra poveri, Spezia è un'anomalia"

La Spezia - Per cortesia,



È con profondo dispiacere che apprendiamo dalla stampa di una petizione indetta da un gruppo chiamato Cts Oss liguria (CDS aveva pubblicato qui la lettera precedente), per promuovere un concorso ordinario anche alla Spezia, chiedendo fantomatiche pari opportunità, è un peccato che questo gruppo si ostini a cercare una guerra tra poveri alla quale noi non vogliamo partecipare, abbiamo più volte espresso quale sia l'anomalia spezzina rispetto alle altre Asl Liguri, ormai lo hanno capito anche i sassi che i concorsi si fanno per i posti vacanti e non per i posti già occupati, in oltre non si può tralasciare il fatto che le pari opportunità le avrebbero lo stesso, perché il concorso si farebbe comunque in Asl 1, 2, 3 e 4, mentre se si facesse anche qui, chi non dovesse passarlo rimarrebbe disoccupato. E' un peccato trovarsi costretti a chiarire ancora noi, questa anomalia, quando invece riteniamo sarebbe necessario lo facessero i sindacati, non piace a nessuno vederli così in disparte quando invece crediamo debbano essere una componente importante al nostro fianco. Con pacatezza chiediamo anche alle confederazioni sindacali più chiarezza rispetto alla nostra causa, auspichiamo e desideriamo delle risposte chiare e decise anche da parte dei sindacati, vi preghiamo di esporvi e legittimamente prendere posizione, a favore dell'azienda in House oppure di uno scellerato concorso.



Movimento per la tutela degli Oss di Coopservice