Gli Oss si rivolgono nuovamente a Toti: "Servono risposte al più presto, non consigli"

La Spezia - "Siamo in prima linea, come lo siamo stati per ben 15 o 20 anni di servizio. Solo che ora che è scoppiata la maledetta pandemia siamo visti come eroi. Ma questi eroi

che fine faranno dopo?" Vale Mitaj, una delle portavoce dei 158 Oss di Coopservice che lavorano in appalto nelle strutture della Asl 5 si rivolge ancora una volta alla Regione, e nella fattispecie al presidente Giovanni Toti, per chiedere che sia trovata una soluzione che eviti di mettere a rischio tanti posti di lavoro.



"Come ben sapete - prosegue Mitaj - siamo alla fine della proroga dell'appalto: mi rivolgo al presidente Toti che ultima volta mi ha parlato davanti agli occhi di tutti, ma non sono rimasta convinta delle risposte. Mi ha detto che dobbiamo accamparci sotto le case degli esponenti del Pd. Signor presidente è lei la colonna della Liguria, è lei che comanda e che può cambiare il nostro destino. E spero che Asl 5 prenda una decisione al più presto perché settembre è dietro l'angolo e 158 operatori socio sanitari hanno bisogno di certezze, e non di vivere ogni singolo giorno con ansia. Abbiamo avuto abbastanza difficoltà con la pandemia. Stiamo lavorando al fianco di medici, infermieri, tecnici e ambulanzieri a testa alta. E continueremo così: il nostro lavoro non si tocca, è sacro. Presidente invece di darci dei consigli ci dia delle risposte al più prestò".