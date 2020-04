Gli Oss di Coopservice: "Stiamo affrontando una prova che è molto di più di un concorso"

La Spezia - Anche loro stanno pagando il prezzo che viene troppo spesso richiesto a chi lavora a stretto contatto con i pazienti Covid-19 positivi. Parliamo ancora una volta degli Oss di Coopservice che lavorano in appalto all'interno delle strutture della Asl 5: 158 donne e uomini, che hanno visto poco meno di una decina di loro risultare positivi al virus e hanno assistito al ricovero di una collega.

"Siamo sempre in prima linea con medici, tecnici e infermieri e non molliamo: andiamo avanti con tutte le nostre forze - dichiarano - per dare al prossimo tutto l'aiuto che serve in questo momento difficile e indimenticabile, che lascerà un segno profondo per tutto il mondo. Noi 158 Operatori socio sanitari, siamo lì e non ci spaventa nulla contro questo nemico invisibile. Ma anche noi siamo invisibili, agli occhi di Asl 5 e della Regione Liguria. Ci chiamate eroi in questo momento critico, ma abbiamo bisogno di certezze. Quando finirà questa maledetta pandemia verremo dimenticati. Noi pensiamo che abbiamo dato una prova più grande di quello che è un concorso".



"Chiediamo ad Asl 5 e all'assessore regionale Sonia Viale - concludono - di darci delle risposte, perché dicembre fa presto ad arrivare e noi non sappiamo dove andremo a finire. Le nostre vite sono cambiate da quando si parla di concorso e in più questo momento lavorativo così difficile ci ha messo alla prova: stiamo andando avanti senza piegarci, ma vogliamo risposte per poter avere un po' di tranquillità e dare una po' di serenità alle nostre famiglie".