Gli Oss di Coopservice: "In prima linea contro il coronavirus anche se il nostro lavoro è in bilico"

La Spezia - Gli Operatori socio sanitari sono una delle categorie che in queste settimane di coronavirus sta contribuendo alla gestione dell'emergenza sanitaria. Tra le centinaia di Oss che lavorano negli ospedali del territorio ci sono anche quelli di Coppservice.

"Anche se la nostra situazione lavorativa è appesa a un filo sottile non ci siamo persi d'animo e stiamo lavorando tutti i giorni al fianco di medici e infermieri senza paura. Mettiamo il nostro lavoro al primo posto e siamo in prima linea ad aiutare il prossimo, specie in questo momento critico. Speriamo - scrivono gli Oss a CDS - che il presidente Toti e l'assessore Viale possano valutare questo momento in cui stiamo lavorando sodo e speriamo che tutti quanti notino che noi Oss della Coopservice non abbandoniamo il nostro posto di lavoro, anche se siamo avvelenati e presi in giro da tutti, da destra a sinistra".