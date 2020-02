Gli Oss: "Si convochi urgentemente il tavolo tecnico-politico o sarà mobilitazione"

La Spezia - Non ci sono più alibi.

I 158 Oss di Coopservice, insieme ai sindacati e tutta la sinistra locale e regionale, chiedono a gran voce che si costituisca urgentemente l'azienda in House come promesso e votato da parte anche di tutta la giunta Toti a fine dicembre 2019.

Sono passati ormai due mesi e sino ad ora né Toti né la Viale hanno convocato il tavolo di confronto con le Organizzazioni sindacali per avviare le procedure volte alla costituzione della società in house come prevista dalla legge regionale approvata.

Tutto è ancora fermo, nulla si muove.

La sensazione - se non la certezza - è che Toti e soci cerchino di non affrontare la questione rinviandola a dopo elezioni.

Noi a questo gioco al rinvio non ci stiamo.

I 158 lavoratori, le loro famiglie e la continuità del servizio nelle strutture ospedaliere richiedono ben altre risposte da chi governa la sanità ligure.

Noi non molliamo l’attenzione e la pressione nei confronti di chi si deve assumere una volta per tutte la responsabilità delle decisioni: Toti e la Viale non possono e non devono più sottrarsi!



(Movimento per la tutela degli Oss di Coopservice)