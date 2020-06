Gli Oss: "Dimenticati dalla Regione, loro hanno il potere politico di decidere"

La Spezia - Troviamo poco rispettoso o addirittura offensivo, che la Giunta Toti e in primis l'assessore Viale, non menzionino minimamente i 158 Oss di Coopservice che lavorano in Asl5.

La regione, incurante del destino lavorativo di questi ultimi, forse è interessata più alle passerelle politiche che alla qualità di una sanità pubblica, forse si aspettano le elezioni?

Sappiamo benissimo che la Regione ha il potere politico di prendere decisioni sulla nostra vertenza. Che la Regione si prenda le proprie responsabilità e si impegni seriamente per fare internalizzare questi operatori sanitari che tanto hanno dato alla nostra cittadinanza.



Gli Oss di Coopservice