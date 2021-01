Gli Abbracci del Mulino Bianco sostengono la Federazione nazionale degli infermieri

La Spezia - Barilla ha ufficializzato una preziosa iniziativa commerciale che permetterà ai cittadini, acquistando le confezioni dei biscotti "Abbracci" della linea del Mulino Bianco, di contribuire al Fondo di solidarietà della Federazione nazionale infermieri (Fnopi), un progetto solidale che esiste dallo scorso mese di marzo.



Il Fondo ha già erogato molti contributi alle famiglie degli infermieri che sono deceduti in servizio per Covid, e anche a coloro che hanno avuto conseguenze dalla infezione, o che hanno dovuto sostenere spese particolari per la gestione delle questioni collegate alla malattia, come l'allontanamento dal nucleo familiare o indagini sanitarie a pagamento per conseguenze e postumi.



Per conoscere di più il fondo si può visitare il regolamento sul sito http://www.noicongliinfermieri.com e ancora una volta, come già avvenuto con le precedenti iniziative nazionali dei brand TikTok ed Enel Group, anche da parte dell'Ordine provinciale degli infermieri (Opi La Spezia) viene rivolto un particolare ringraziamento a chi porta una concreta solidarietà a questa categoria particolarmente esposta al contagio.



Contagio che evidentemente esiste anche come conseguenze delle attività professionali se, secondo i dati Inail pubblicati lo scorso 22 dicembre, sono ad oggi stati colpiti oltre 104.000 lavoratori in tutta Italia dal Covid e di questi, sul totale complessivo, la categoria più interessata è proprio quella degli infermieri.