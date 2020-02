Giunta Peracchini a lezione di Comunicazione trasparente

La Spezia - In che modo la comunicazione può semplificare il “burocratese” e fluidificare i procedimenti amministrativi? Quale strumento per lottare contro la pesante burocrazia della macchina pubblica e assicurare livelli di effettiva trasparenza che rappresentano il primo antidoto alla corruzione e alle malversazioni? La risposta è nei principi della “Comunicazione trasparente”, materia al centro della lezione che Andrea Camaiora, docente al master Anticorruzione dell’Università degli studi di Roma 2 “Tor Vergata”, tiene nella mattina di oggi, mercoledì 12 febbraio, per i componenti della giunta comunale, dirigenti e quadri del comune della Spezia.



Camaiora, professore a contratto anche in “Litigation pr & crisis” nei master della 24 Ore Business School, è al suo terzo ciclo di lezioni per il comune capoluogo.



Proprio in questi giorni per le edizioni The Skill Press è in uscita l’ultimo volume con la prefazione del già ministro della Funzione Pubblica Franco Frattini e i contributi di cinque legali eccellenti (Antonio Bana, Elisabetta Busuito, Edoardo Belli Contarini, Carlotta Campeis, Cosimo Pacciolla), il «Manuale teorico-pratico su Compliance e Anticorruzione - La rivoluzione della Comunicazione trasparente», che offre non solo una panoramica degli adempimenti richiesti a uffici pubblici e privati in tema, ma anche una guida alla redazione dei testi secondo i principi della Comunicazione trasparente indicati per la prima volta dalla direttiva n.74/2002 del ministero della Funzione pubblica.