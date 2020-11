Giuliana Longhi è il nuovo vice prefetto vicario della Spezia

La Spezia - Si è insediato oggi il nuovo vice prefetto vicario della Prefettura della Spezia, dottoressa Giuliana Longhi.

Funzionario di elevata professionalità e di grandissima esperienza, è stato prima a lungo capo gabinetto della Prefettura di Varese, poi vicario a Como ed infine a Teramo.

"Sono molto contenta - ha affermato il prefetto - che la dottoressa Longhi faccia parte della mia squadra. Sono sicura che, grazie alle sue doti umane e professionali, diventerà sin da subito un prezioso punto di riferimento non solo per il personale della Prefettura, ma anche per gli amministratori locali e le Forze di polizia".