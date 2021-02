Giulia e Mario Gabriele protagonisti al concorso "Oltre il mare" del Capellini Sauro

La Spezia - Scuola chiusa per pandemia. Alunni ed insegnanti davanti ad uno schermo per ore. Per continuare a sognare, per cercare nuovi orizzonti, per uscire da quelle stanze in cui la pandemia ha rinchiuso tutti, nasce il concorso “Oltre il mare” indetto dal Capellini Sauro e rivolto agli studenti di terza media.

"Si poteva lavorare da soli o in gruppo - si legge in una nota dell'istituto -, si potevano scattare foto, girare piccoli video, scrivere poesie e racconti, partendo dalle suggestioni: mare come miracolo, mare come luogo di avventure, mare come simbolo di libertà, mare come tempio dei sogni".

Alunni provenienti da scuole di tutta la provincia, si sono sfidati a colpi di parole e di immagini. Così hanno vinto Mario Gabriele Cristiano e Giulia Lupi. Giulia è dell’ISA 10 (scuole medie di Lerici - San Terenzo), ha scritto il racconto, “Il ritorno del mare”, in cui narra in modo fiabesco l’origine della festa della musica in Francia. Mario Gabriele Cristiano, dell’ISA 23 (scuola media di Riomaggiore), ha narrato l’odissea di un migrante tra paure e speranze.

I due vincitori ricevono dal Capellini Sauro un premio di 200 euro ciascuno spendibile in libri o dispositivi tecnologici.