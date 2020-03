Giù le mani da fisioterapia, attiva la petizione anche su Change.org

La Spezia - Mobilitazione contro la chiusura del corso di fisioterapia alla Spezia. Dopo l'odg approvato all'unanimità in consiglio regionale (clicca qui) la questione arriva anche sul sito di petizioni online Change.org. Anche il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini interviene in merito annunciando un incontro con rettorato dell'Università di Genova.



A lanciare la petizione è stata la consigliera provinciale Patrizia Saccone. Nel testo della petizione si legge: "L'Università di Genova vuole cancellare il corso di laurea in fisioterapia alla Spezia. È una decisione ingiusta che non possiamo accettare e un grave danno per molti giovani spezzini che grazie al corso hanno trovato lavoro nel nostro territorio.

Siamo fermamente contrari alla soppressione del corso di fisioterapia e auspichiamo che il ciclo di studi venga preservato, a beneficio di tanti giovani spezzini e anche degli studenti provenienti da altre Regioni. La cancellazione è una decisione scellerata: dati alla mano gli studenti nell’82,7% dei casi lavorano già a distanza di un anno dal conseguimento della laurea. Il fabbisogno di fisioterapisti sul nostro territorio è alto e destinato a un’ulteriore crescita nei prossimi anni con l’invecchiamento della popolazione. Per questo auspichiamo che l’Università faccia retromarcia e non tolga ulteriori possibilità di lavoro ai nostri giovani".

Anche il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini interviene sulla vicenda. "Più interventi si sono susseguiti per salvare la facoltà di fisioterapia alla Spezia, ed oggi anche il Consiglio Regionale si è espresso all’unanimità per preservare sul nostro territorio un’eccellenza che non solo offre un’altissima percentuale di occupazione ma che rappresenta ormai una realtà universitaria consolidata – dichiara il sindaco Pierluigi Peracchini –. Ringrazio tutti i consiglieri regionali, in particolare quelli espressione del nostro territorio, e il Presidente Toti che hanno portato avanti un’esigenza di tutta la città. A giorni si terrà un incontro con la Vice Sindaco Giacomelli che ha la delega competente in materia, e il Rettore dell’Università di Genova perché si trovi la via di revocare quella decisione. A quell’appuntamento, grazie all’appoggio di tutta la politica locare e regionale andremo più forti: sono ottimista – conclude il sindaco – che riusciremo a invertire una rotta che era stata intrapresa troppo frettolosamente”.

Al momento hanno "firmato" più di 340 persone. Tornando poi al consiglio regionale a fare la proposta di odg è stato il consigliere regionale De Paoli che in una nota ha spiegato: "Sulla decisione dell’ateneo genovese di ridurre il numero dei corsi universitari in fisioterapia con la soppressione del percorso formativo che ha sede alla Spezia, è quindi intervenuto il consiglio regionale approvando questo documento che punta a raggiungere una soluzione condivisa e a mantenere il corso di laurea nella città del levante ligure. Infatti, la chiusura del corso nella sede spezzina sarebbe fortemente penalizzante per la nostra provincia e quindi vanno fatti tutti gli sforzi necessari per evitare una grave perdita per il nostro territorio. Il corso è un’importante risorsa lavorativa per i giovani spezzini. Tra le altre cose, attrae molti studenti provenienti da Toscana ed Emilia Romagna anche perché promuove un alto livello di occupazione. Inoltre, la chiusura comporterebbe sia maggiori costi a carico delle famiglie, dovendo gli allievi spostarsi verso la sede di altra provincia ligure, sia danno sul piano economico non potendo più ospitare gli studenti fuori sede”.