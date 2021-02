Girovagando, Agtl riprende a camminare alla scoperta dei borghi del Golfo

La Spezia - Girovagando 2021, l’iniziativa organizzata dalle guide abilitate di Associazione Guide Turistiche Liguria, sezione della Spezia, prova a riprendere il suo percorso e propone per i prossimi fine settimana una serie di visite dal titolo “Il Golfo dei borghi”.

Tanti e ricchi di motivi di interesse sono i piccoli borghi che si affacciano sul “Golfo dei Poeti”, ognuno con una sua storia da raccontare.



La prima tappa sarà il centro collinare di Pugliola, frazione del comune di Lerici che, grazie alla sua particolare posizione panoramica, fu scelta come dimora da famiglie aristocratiche. Tra queste, gli inglesi Cochrane, che alla fine dell'Ottocento acquistarono una splendida villa e, grazie soprattutto alla figura di Helene Cochrane, si adoperarono per il miglioramento delle condizioni di vita degli abitanti, promuovendo importanti interventi sociali. Nel corso della visita si avrà modo di apprezzare la piccola parrocchiale dedicata a Santa Lucia, risalente al XIII secolo, che conserva al suo interno una pregevole tela di Domenico Fiasella; tra i colori dei caratteristici carugi si arriverà all’abitato di Barcola, alla fine del quale si trova la ben nota località detta “la Bellavista”. E a Barcola, grazie alla cortese disponibilità della famiglia De Benedetti, l’itinerario si concluderà con una sorpresa!

Questo il programma della serie di visite:

sab 13 febbraio, ore 14.15: Pugliola

sab 20 febbraio, ore 15.00: Fezzano

sab 27 febbraio, ore 10:00: Le Grazie

sab 6 marzo, ore 10:00 Tellaro





Per rispettare le necessarie precauzioni di sicurezza, le visite sono su prenotazione e rivolte ad un numero limitato di partecipanti. In caso di allerta meteo e di disposizioni legate all’epidemia da Covid 19 che non consentano gli spostamenti tra comuni, saranno possibili variazioni delle date in programma.



Durata della visita: 2 h e 30 circa



Quota di partecipazione: euro 10 a persona; gratuità e riduzioni per bambini in base all’età.



Per prenotazione obbligatoria e informazioni:

telefono e whatsapp 333 4336823

e-mail agtl.laspezia@gmail.com