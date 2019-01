Giovedì piovoso, rovesci di tutto rispetto a Fabiano

La Spezia - Giornata caratterizzata da precipitazioni deboli, localmente moderate sul centro e sul Levante della regione mentre il Ponente è rimasto all’asciutto anche con spazio per alcune schiarite.



Per quanto riguarda le cumulate dalla mezzanotte Torriglia ha raggiunto 45.6 millimetri, Diga del Brugneto 44.2, Diga di Giacopiane 43.8, Davagna 43.0, Alpe Gorreto 41.6, Sella Giassina 40.8. Si tratta di stazioni tutte in provincia di Genova. Fiocchi di neve, invece, sui rilievi di Levante.Tra i rovesci da segnalare, i 6.6 millimetri a Pian dei Ratti e Rapallo e i 6.2 a La Spezia Fabiano. Cumulata oraria massima, 14.2 a Genova Castellaccio.



Vento generalmente meridionale, moderato, localmente forte (raffica a 86 km/h a Casoni di Suvero nello spezzino) mentre il mare, alla boa di Capo Mele, è mosso con temperatura dell'acqua scesa fino a 14.6 gradi.



Le temperature massime si sono registrate nella prima parte di giornata: il valore più alto, 15.6, ad Alassio (Savona), seguita da Ventimiglia (Imperia) con 15.4 e Diano Castello (Imperia) con 15.1. In provincia della Spezia 14.7 a Levanto, in provincia di Genova 13.0 a Genova Centro Funzionale.



Per quanto riguarda le minime, Poggio Fearza e Colle di Nava, entrambe nell'entroterra imperiese, hanno segnato i valori più bassi rispettivamente con -3.9 e -3.3. In provincia di Savona -1.7 a Monte Settepani, in provincia di Genova -1.4 a Pratomollo, in provincia della Spezia 0.5 a Padivarma.



Queste, invece, le massime nelle stazioni di riferimento delle città capoluogo di provincia:



Genova Centro Funzionale 13,0



Savona Istituto Nautico 12.0



Imperia Osservatorio Meteo Sismico 12.3



La Spezia 11.8



Ecco le previsioni per i prossimi giorni del Centro Meteo Arpal:



DOMANI, VENERDI' 18 GENNAIO: Nella notte residue precipitazioni sullo Spezzino; dal mattino cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso per effetto della ventilazione settentrionale; dal pomeriggio condizioni di nuvolosità variabile per il transito di nubi medio-alte, a tratti consistenti, e per addensamenti nei bassi strati sui versanti padani



Venti: settentrionali forti, di burrasca sul settore centrale con raffiche fino a 70/80 km/h su rilievi e zone esposte costiere



Mare: a Levante molto mosso al mattino, in calo a mosso dal pomeriggio, a Ponente tra mosso e molto mosso, sul Centro stirato



Umidità: su valori medio-bassi



Segnalazioni di protezione civile: vento da nord di burrasca sul Centro, forte su Ponente e Levante



Temperature in diminuzione



DOPODOMANI, SABATO 19 GENNAIO: Al mattino passaggi di nubi stratiformi medio-alte sulla regione, addensamenti nei bassi strati sui versanti padani; al pomeriggio soleggiato sul settore centrale, qualche addensamento marittimo-costiero sul Ponente e sul Levante; deciso calo termico



Venti: settentrionali moderati sul Centro-Levante, forti a Ponente al mattino, in calo nel pomeriggio



Mare: a Levante poco mosso, sul Centro-Ponente mosso, in calo a mosso nel pomeriggio



Umidità: su valori medi



Segnalazioni di protezione civile: vento forte da nord sul Centro-Ponente



Temperature in diminuzione