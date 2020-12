Giovani fisioterapisti laureati al Polo Universitario

La Spezia - Nuova linfa alle professioni sanitarie. Si sono laureati gli studenti del CL Fisioterapia Polo della Spezia, insieme ai colleghi degli altri Poli dell’Università di Genova. La sessione di laurea era stata procrastinata per permettere agli studenti di completare il tirocinio formativo, sospeso in seguito all’emergenza pandemica. Dissertando tesi riguardanti programmi riabilitativi innovativi per pazienti affetti da sclerosi multipla, la riabilitazione del ginocchio in seguito ad intervento robotizzato con Mako, intervento eseguito per la prima volta nel gennaio scorso presso l’ospedale di Sarzana, la distonia focale nella mano del musicista, le problematiche riguardanti la spalla dei nuotatori professionisti, nonché programmi di teleriabilitazione per lavoratori in regime di smartworking ed altro ancora, gli studenti del Polo della Spezia hanno sostenuto tre giorni di esame online per completare il loro corso di studi. Complimenti ai neodottori fisioterapisti Tommaso, Marco, Gabriele, Mattia, Luca, Alessio, Kasandra, Sofia, Adele, Rachele.