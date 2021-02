Giovani donne e leadership responsabile, corso in Bocconi promosso da Soroptimist International

La Spezia - Il Soroptimist International Club d’Italia, da 93 anni attivo nella creazione di opportunità per le donne e nella promozione del potenziale femminile nel mondo del lavoro, riconosce il valore della formazione come aspetto fondamentale per la creazione di un’accresciuta consapevolezza personale e professionale nelle giovani donne: è per questo motivo che, anche quest’anno, e dopo il successo delle passate edizioni, offre loro la possibilità di poter partecipare gratuitamente ad un corso formativo di tre giorni, tenuto presso la prestigiosa Università Bocconi di Milano. Organizzato insieme alla SDA Bocconi School of Management con il supporto della Fondazione Bracco, ed intitolato ‘Leadership e genere: per una leadership responsabile ed inclusiva’, avrà il fine di sensibilizzare le partecipanti sul tema della leadership femminile, con particolare riferimento al contesto di emergenza sanitaria ed economica in cui ci troviamo, incrementandone la consapevolezza rispetto al mondo del lavoro e favorendone la carriera tramite empowerment.



"Il corso è aperto alle giovani donne che non abbiano ancora compiuto il 29° anno di età alla data del 28 febbraio 2021 - spiega la Presidente del Soroptimist Club La Spezia Francesca Menotti -, in possesso di una laurea specialistica o magistrale e di una buona conoscenza della lingua inglese, residenti o domicliate alla Spezia e provincia. La scadenza del bando è fissata per il 28 febbraio 2021: per potersi candidare, è necessario compilare la domanda per la partecipazione, reperibile presso il sito www.soroptimist.it nella sezione Bandi/Nazionali, ed inoltrarla all’indirizzo

mail del Soroptimist Club La Spezia, ovvero soroptimistclublaspezia@gmail.com..