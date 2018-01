Giovani della Croce Rossa dietro la cattedra per l’educazione alla sicurezza stradale

La Spezia - È terminato martedì 23 gennaio il ciclo di lezioni di educazione alla sicurezza stradale tenute dai Giovani del Comitato di Croce Rossa della Spezia al liceo “Vincenzo Cardarelli”. A partire dallo scorso dicembre, grazie alla collaborazione dei professori di educazione fisica dell’istituto, sei classi prime dell’indirizzo artistico hanno incontrato i Giovani della Croce Rossa, che hanno sensibilizzato gli studenti alle buone norme per un’adeguata sicurezza in strada.



Durante le lezioni, dopo una prima parte di discussione riguardo ad alcuni video proiettati in classe sulle regole fondamentali per una guida sicura, i ragazzi hanno indossato appositi occhiali forniti dai Giovani della CRI per attraversare un breve percorso sperimentando i sintomi dello stato di ebbrezza: perdita di equilibrio, distorsione della vista, diversa percezione delle distanze e allungamento dei tempi di reazione. Una verifica sul campo di come un consumo eccessivo di alcol, quando si è alla guida, possa comportare conseguenze fatali. Le lezioni di educazione alla sicurezza stradale rientrano tra le numerose attività svolte dai Giovani della Croce Rossa e, a quattro anni dall’inizio della collaborazione, sono ormai una tradizione consolidata nelle scuole della Spezia. I prossimi incontri si terranno al liceo “Giuseppe Mazzini” e al liceo classico “Lorenzo Costa”.