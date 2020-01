Giovani dei sabati della Carità, a loro il premio della solidarietà

La Spezia - Sarà consegnato anche quest’anno in occasione dell’Epifania, il ‘Premio della Solidarietà’, promosso annualmente da Caritas Diocesana La Spezia - Sarzana - Brugnato per sostenere persone o gruppi che si siano distinti per il loro impegno nei confronti del prossimo, tramite la realizzazione di opere di misericordia personali o spirituali.

Per il 2019, il comitato composto dal vescovo diocesano Luigi Ernesto Palletti, dal vicario don Enrico Nuti, dal direttore di Caritas La Spezia, Don Luca Palei, dalla responsabile del Centro d’ascolto Caritas Elda Conte, da Andrea Menichinelli, e da Franco Pomo del Lions Club La Spezia Host, ha deciso di conferire il premio al ‘Gruppo giovani dei sabati della Carita’. Il gruppo formato da giovani adolescenti e coordinato da Sr. Elisabetta Castellani, opera a favore di persone senza dimora che vivono nella città della Spezia.

Creato nel ’76 per volontà dell’allora vescovo Siro Silvestri, il premio, dell’ammontare di 1500 euro, viene erogato come consuetudine dal Lions Club La Spezia Host e sarà annunciato ufficialmente dal vescovo al termine del Pontificale dell’Epifania presso la cattedrale di Cristo Re.