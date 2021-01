Giorno della memoria, le celebrazioni in città

La Spezia - Dopodomani, mercoledì 27 gennaio, si celebra il Giorno della memoria, dedicato a commemorare le vittime dell'Olocausto, istituito con risoluzione 60/7 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite del 1º novembre 2005, durante la 42ª riunione plenaria.



Il Comune della Spezia dedica alla ricorrenza una serie di iniziative che prenderanno il via alle 9.30 con la deposizione di una corona di fiori al Monumento ai Caduti nei campi di sterminio e un mazzo di fiori alla vicina lapide, che si trovano all’interno del complesso scolastico “2 Giugno” in viale Aldo Ferrari. Si proseguirà alle 10.15 in passeggiata Morin con la deposizione di una corona al cippo dedicato alla memoria dei Deportati Politici.



Alla cerimonia, che si svolgerà in forma ridotta a causa dell’emergenza sanitaria da Covid 19, parteciperanno il sindaco Pierluigi Peracchini, anche in qualità di presidente Provincia della Spezia, il prefetto Maria Luisa Inversini, il presidente provinciale Aned La Spezia (Associazione Nazionale Ex Deportati nei Campi Nazisti) Doriana Ferrato e il vescovo diocesano Luigi Ernesto Palletti.



Alle 11 si svolgerà una seduta straordinaria di consiglio comunale sulla piattaforma Webex e visionabile sul sito istituzionale del Comune all’indirizzo www.comune.sp.it.

La seduta straordinaria del consiglio comunale sarà aperta dagli interventi del presidente del consiglio Giulio Guerri e dall’intervento del sindaco Peracchini.

A seguire le parole della Presidente dell’Aned Ferrato.

Il Consiglio Comunale sarà allietato da una parte musicale a cura dagli studenti del Cardarelli (Liceo musicale) mentre gli studenti degli altri istituti presenteranno elaborati e letture sul tema dell’Olocausto.