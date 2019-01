Giorno della Memoria 2019, le iniziative alla Spezia

La Spezia - Per celebrare il “Giorno della Memoria”, in ricordo delle vittime dell’Olocausto e della Deportazione, d’intesa con il Comune capoluogo, l’Associazione Nazionale Ex Deportati ed il Comitato Provinciale Unitario per la Resistenza, è stata programmata una serie di iniziative per riaffermare i valori fondamentali del rispetto e del rifiuto di ogni forma di intolleranza e di violenza. Sabato 26 gennaio alla Spezia, alle 9.30, alla presenza delle autorità e di una rappresentanza di studenti, saranno deposte corone d’alloro presso il “Sacrario della Libertà” sito nel complesso scolastico “2 Giugno”, e poi al Monumento ai Deportati Politici in Passeggiata “Morin”.



Lunedì 28 gennaio, il Prefetto Antonio Lucio Garufi, alle 9.30 in Sala Dante, procederà alla consegna delle Medaglie d’Onore, concesse con decreto del Presidente della Repubblica ai cittadini italiani, militari e civili, deportati o internati nei lager nazisti. Quest’anno riceveranno il riconoscimento, alla memoria, tre cittadini di questa provincia, i signori Antonio Castellini, Lido Landucci e Antonio Masella.



Successivamente, l’Aned premierà gli studenti vincitori della “Borsa di studio” dedicata al più giovane deportato politico italiano Franco Cetrelli e alla più piccola vittima spezzina, Adriana Revere deportata, perché ebrea, ad Auschwitz. L’iniziativa, nata con lo scopo di divulgare la storia della deportazione nazifascista, in particolare presso i giovani, consente ogni anno a quattro studenti di partecipare, nel mese di maggio, ad un viaggio di studio nei campi di sterminio. E’ previsto l’intervento delle Autorità provinciali e delle Associazioni dei Deportati nonché la partecipazione degli Studenti degli Istituti superiori. Seguirà la seduta straordinaria del Consiglio Comunale. I momenti musicali saranno curati dal Liceo Musicale “Cardarelli”.