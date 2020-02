Giorno del ricordo, premiate cinque studentesse del Costa

La Spezia - Alunni del Liceo classico Lorenzo Costa della Spezia vincitori del Concorso istituto dalla Regione Liguria per il Giorno del ricordo, istituito in memoria delle vittime delle Foibe e dell'esodo giuliano dalmata. Nella seduta solenne del Consiglio Regionale Ligure, svoltasi ieri a Genova presso la prestigiosa sede dell'Archivio di Stato di Genova, alla presenza delle massime Autorità civili,militari e religiose della Liguria, dopo la toccante lectio magistralis di Piero Tarticchio, esule di Gallesano, si sono svolte le premiazioni dei vincitori del Concorso.

Ben cinque lavori presentati da altrettanti studenti del Liceo classico Lorenzo Costa, tutti preparati e guidati dal loro professore Paolo Galantini, sono stati premiati e i ragazzi si sono così aggiudicati il viaggio premio sui luoghi della tragedia, previsto nei prossimi mesi.

Le alunne premiate: Adele Leboffe e Milena Marsich della classe 3 C, Giulia Genova della 4 C e , per la 5 C, Martina Genesi e Lara Rosetta. Quest'ultima, impossibilitata a presenziare, è stata sostituita nella Cerimonia per il ritiro della pergamena dalla studentessa australiana Ella Rose Halpin, frequentante il Liceo da qualche settimana.