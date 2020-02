Giorno del ricordo, il programma delle celebrazioni

La Spezia - Anche la Città della Spezia celebra lunedì, 10 febbraio, il Giorno del Ricordo per «conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell'esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra e della più complessa vicenda del confine orientale». Il sindaco Pierluigi Peracchini lunedì 10 alle 9.15 depositerà una corona in piazzetta Martiri delle Foibe, nei pressi nel numero civico 143 di via Lunigiana.



Alle 10.30, in sala Dante, in via Ugo Bassi 4, si terrà il consiglio comunale straordinario. La seduta sarà aperta dall’Inno D’Italia cantato dal tenore spezzino Eros Lombardo, accompagnato musicalmente dagli studenti del Liceo Musicale della Spezia. Seguiranno gli interventi del Presidente del consiglio comunale Giulio Guerri e del sindaco Peracchini e il saluto dal presidente dell’Associazione nazionale Venezia Giulia e Dalmazia, Andrea Mancov. Il consiglio comunale straordinario proseguirà con l’intervento del giornalista Marco Gregoretti che con alcuni cenni storici aiuterà a comprendere la tragedia vissuta da migliaia di persone. Verrà poi proiettato il video introduttivo ‘La Carta del Carnaro’ a cura dell’Istituto Fossati-Da Passano e verrà proposto un interludio musicale a cura del Liceo Musicale Cardarelli, con brani di Dvorak e Mussorgsky.



La mattina proseguirà con la lettura di alcuni elaborati degli studenti del Liceo "Lorenzo Costa" che riceveranno un riconoscimento messo a disposizione dall’associazione nazionale Venezia Giulia e Dalmazia. Gli studenti sono stati premiati da Regione Liguria per i loro elaborati realizzati sul tema ‘Il giorno del Ricordo’. Alle 12, a conclusione del consiglio comunale straordinario, il tenore Eros Lombardo, accompagnato dal piano da uno studente del Liceo Musicale Cardarelli, eseguirà il brano ‘Va’, pensiero, sull’ali dorate’.