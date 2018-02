Giorno del "Ricordo" celebrato anche alla scuola media "Fontana-Formentini"

La Spezia - Dal 2005 il giorno 10 febbraio è stato definito il giorno del “Ricordo” per non dimenticare i martiri delle foibe, tra i quali ci furono diversi sacerdoti, e l’esodo delle popolazioni giuliano– dalmate di lingua italiana.

Alla Spezia gli esuli furono oltre mille, accolti e sistemati nella caserma “Ugo Botti” di Ruffino. Le abitazioni furono poi assegnate loro in tre tappe: nel 1955, nel 1959 e nel 1963. Nel quartiere di Mazzetta sorse il “Villaggio Nazario Sauro”, che ospitò più di ottanta famiglie, mentre le altre si stabilirono a Rebocco. Tra le numerose iniziative che ci sono state quest’anno in città e in provincia per ricordare quelle vicende, va ricordata anche quella della scuola media “Fontana – Formentini”, diretta da Tiziano Lucchin.



La scuola ha infatti preparato dei cartelloni a ricordo dell’arrivo in città degli esuli e di quanto venne fatto per accoglierli. I cartelloni sono stati esposti nel corridoio della sala “Dante”, dove il sindaco Pierluigi Peracchini ha tenuto il discorso ufficiale. Gli alunni, coordinati dall’insegnante di Religione cattolica Giovanna Bonanini, sono stati premiati da Andrea Manco, presidente dell’associazione esuli giuliano–dalmati.