Giornata missionaria mondiale, veglia in Cristo Re

La Spezia - Nell’ambito delle iniziative del mese missionario di ottobre, e in vista della celebrazione (domenica prossima) della Giornata missionaria mondiale, la diocesi è chiamata come ogni anno a una Veglia di preghiera. La Veglia si terrà venerdì prossimo alle 21 nella cattedrale di Cristo Re, alla Spezia, e sarà presieduta dal vescovo Luigi Ernesto Palletti, affiancato dal nuovo direttore del centro missionario don Manrico Mancini. Tema conduttore sarà quello indicato dalle Pontificie Opere Missionarie: “Eccomi, manda me ! – Tessitori di fraternità”. Offrirà la sua testimonianza padre Ceferino Miguel Cainelli, della Società delle missioni africane, che ha operato per dodici anni quale misssionario in Angola. La Veglia è organizzata dal Centro missionario diocesano in collaborazione con la Caritas e con l’ufficio diocesano “Migrantes”. Tutti sono invitati.