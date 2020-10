Giornata missionaria: la testimonianza di padre Cainelli, il ricordo di don Tassano

La Spezia - Si celebra domani, 18 ottobre, in tutte le chiese, la Giornata missionaria mondiale, sul tema “Eccomi, manda me – Tessitori di fraternità”. Oltre alle preghiere con intenzioni missionarie, ci sarà la consueta raccolta di offerte a beneficio delle Pontificie Opere Missionarie per il sostegno alle missioni nel mondo. In vista della Giornata, ieri, nella cattedrale di Cristo Re alla Spezia, il vescovo Palletti ha presieduto la Veglia diocesana, organizzata dal centro missionario, presente con il suo nuovo direttore don Manrico Mancini, in collaborazione con la Caritas e con l’ufficio diocesano “Migranti”. Il diacono Bruno Canese, vice direttore del centro, ha ricordato la figura e il servizio missionario svolto per tanti anni in Africa di don Giovanni Tassano, deceduto durante la pandemia. E’ seguita la testimonianza di padre Ceferino Cainelli, sacerdote argentino della Società delle Missioni africane, per molti anni missionario in Angola. “Ricordiamo che tutti dobbiamo essere missionari”, ha concluso il vescovo riprendendo le parole del Papa.