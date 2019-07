Giornata ecologica per pulire il borgo, sabato 27 l'iniziativa di "Campiglia Domani"

La Spezia - L'associazione "Campiglia Domani" organizza per sabato 27 luglio una giornata ecologica di riqualificazione spontanea del borgo.

L'iniziativa nasce dal desiderio di mantenere il paese pulito e di sensibilizzare le persone ad una più opportuna gestione del bene comune.



Per motivi di sicurezza, si consiglia di presentarsi muniti di guanti ed eventuale pettorina catarifrangente. L'appuntamento per la 6^ edizione è fissato per le 8.30 "dal Canale", con termine dei lavori previsto verso le 12.

Grazie al supporto di Comune della Spezia, Acam Ambiente-gruppo Iren e Coop Maris ci sarà la disponibilità di personale e mezzi adibiti al recupero e conferimento nei contenitori sia degli ingombranti che dei rifiuti raccolti durante la mattinata. Chi è in grado è gentilmente pregato di portare strumenti utili alla causa come rastrello, pala, carriola e soprattutto tanto entusiasmo.

I minorenni dovranno essere accompagnati da un genitore.



In caso di maltempo l'iniziativa verrà rimandata a nuova data da definirsi.

Per informazioni e/o adesioni contattare i referenti Enrico Canese, Cesare Guattieri, Piero Sturlese o Romeo Schiavone.