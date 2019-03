Giornata ecologica con la Lipu nel Parco di Montemarcello

La Spezia - L’Oasi Lipu Arcola organizza in collaborazione con il Comune di Sarzana, il Parco di Montemarcello Magra Vara e il Comune di Arcola, la Giornata ecologica ai bozi di Saudino.

L'appuntamento è per domenica 31 marzo alle 10:00 a Sarzana al parcheggio area ex-Gerardo (dietro al supermercato Lidl) per una mattinata di pulizia dei rifiuti abbandonati attorno ai laghetti denominati “Bozi di Saudino”. Si raccomanda puntualità per agevolare l’organizzazione dei gruppi. I sacchi verranno forniti da Acam; si consiglia di portarsi guanti da lavoro e di indossare calzature comode e abbigliamento adatto alle temperature.

Per informazioni: Cell.: 349.0956080 – e-mail: oasi.arcola@lipu.it