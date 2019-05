Giornata della salute mentale materna, Asl5 c'è

La Spezia - Asl5 aderisce alla “Giornata Mondiale della Salute Mentale Materna”, istituita nel 2016, organizzata annualmente il 1° mercoledì del mese di maggio. Quest’anno, l’iniziativa verrà svolta mercoledì 8 maggio con una giornata dal tema: “Forza e Fragilità Nella Maternità”. In questa giornata dedicata alla salute mentale materna, parliamo di genitorialità perché pensiamo che il ruolo del padre e della coppia sia importante per la salute e il benessere della madre e del nascituro. Proprio per questo il tema della salute psichica perinatale rappresenta per i Servizi Sociosanitari e per la Comunità Scientifica un focus privilegiato e fondamentale per il benessere di tutto il sistema familiare.



All’interno del Percorso Nascita nei Consultori dell’Asl5, attraverso l’integrazione con i diversi Servizi delle istituzioni che si occupano di perinatalità, è possibile sviluppare programmi dedicati all’individuazione precoce delle situazioni di sofferenza psichica e di disagio sociale. L’evento dell’8 Maggio dal titolo “Forza e fragilità nella maternità", che si terrà presso il Consultorio del Distretto 18 in Via XXIV Maggio 139 II° piano, dalle 14 alle 18, vuole essere un momento di sensibilizzazione su queste tematiche per meglio evidenziare e fornire un intervento di accompagnamento e/o di cura della maternità che sia tempestivo ed efficace.