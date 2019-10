Giornata della prevenzione sismica, alla Spezia come in tutta Italia

La Spezia - Dopo il successo della prima edizione, torna domenica 20 ottobre in tutta Italia la ‘Giornata Nazionale della prevenzione sismica’: l’iniziativa – promossa dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri, dal Consiglio Nazionale degli Architetti P.P.C. e dalla Fondazione Inarcassa – si propone di diffondere tra i cittadini la cultura della prevenzione, accrescere la conoscenza del rischio sismico del territorio, avviare un concreto miglioramento delle condizioni di sicurezza del patrimonio immobiliare del nostro Paese.

Anche quest’anno la Giornata Nazionale sarà seguita dal ‘Mese della Prevenzione Sismica – Novembre 2019’, in occasione del quale gli Ordini provinciali degli Architetti e degli Ingegneri rendono noto che sono previste iniziative di carattere tecnico ed informativo.

In particolare, in ambito locale, saranno organizzati e pubblicizzati incontri aperti al pubblico, agli addetti ai lavori e presso gli Istituti scolastici territoriali, atti a promuovere la cultura della prevenzione anche nel campo della sicurezza delle strutture e far conoscere gli effetti benefici che tali interventi possono apportare agli edifici. Saranno illustrate inoltre le iniziative e gli interventi che Ingegneri e Architetti locali hanno effettuato, a titolo di volontariato, nelle Regioni recentemente colpite da eventi sismici.



E’ ferma convinzione degli Ordini che il grande fermento che sta, ormai da tempo, alimentando una forte sensibilizzazione dei cittadini verso il risparmio energetico e l’utilizzo di materiali ecocompatibili, debba interessare anche il settore della prevenzione sismica delle strutture.

Alla luce dei recenti eventi sismici che hanno sconvolto il territorio nazionale, in termini di sacrifici di vite umani, di danni al tessuto edilizio e di ingenti costi di ricostruzione, l’iniziativa degli Ordini si pone l’obiettivo di mettere in primo piano la necessità, ormai imprescindibile, che nel Paese, così come avviene in gran parte del mondo, sia attivato un programma di interventi volto a mettere in sicurezza, seppur gradatamente, il magnifico, ma troppo spesso fragile, patrimonio edilizio ed infrastrutturale nazionale esistente.

Per tutti coloro che fossero interessati a tali tematiche, si ricorda che presso le sedi degli Ordini sono attivi servizi informativi e saranno a disposizione dei cittadini interessati, professionisti esperti in materia, per spiegare in modo chiaro il rischio sismico, le variabili che possono incidere sulla sicurezza di un edificio (modalità costruttive, area di costruzione, normativa esistente al momento dell’edificazione, eccetera) e le agevolazioni fiscali (Sisma Bonus ed Eco Bonus) disponibili per migliorare la sicurezza delle abitazioni a costi decisamente contenuti.

Per qualsiasi informazione sul tema e richiesta di appuntamento si possono contattare le segreterie:

Ordine Ingegneri della Spezia: Via V. Veneto 99 - 19124 La Spezia Tel. 0187 732768 e Fax. 0187 750745 E-mail: segreteria@ordineingsp.com



Ordine Architetti P.P.C. della Spezia: Via A. Manzoni 50 - 19121 La Spezia Tel. 0187 730359 e Fax. 0187 257559 E-mail: architetti@laspezia.archiworld.it