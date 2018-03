Giornata della Donna, gli auguri alle dipendenti di Palazzo civico

La Spezia - Questa mattina presso la sala multimediale del Comune della Spezia il sindaco Pierluigi Peracchini ha incontrato le dipendenti dell’Ente per porgere loro gli auguri in occasione della Giornata Internazionale della Donna. Peracchini ha ringraziato tutte le dipendenti per il lavoro che quotidianamente svolgono e ha donato non solo la tradizionale mimosa ma anche un segnalibro che riporta un particolare del dipinto di Klimt "Amiche (Le sorelle)" del 1907 e una riflessione poetica di Madre Teresa di Calcutta sulla forza delle donne.

“Ho pensato di unire due sensibilità così diverse - ha spiegato Peracchini - perché uno dei pilastri della nostra società è la solidarietà femminile. Una solidarietà che si evince nella complicità delle due donne di Klimt e nelle parole di Maria Teresa. “Avete una forza senza eguali - ha concluso il sindaco - perché, senza neppure esserne fino in fondo consapevoli, garantite davvero la tenuta della nostra società. Per questo non posso che ringraziarvi, per il lavoro che svolgete all'interno dell’Ente ma anche per i vostri sacrifici quotidiani al di fuori dal Palazzo, per la vostra determinazione e il vostro coraggio".