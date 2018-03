Giornata dell'unità nazionale, appuntamento in libreria con gli alpini

La Spezia - Il 17 marzo si celebra la “Giornata dell’Unità nazionale, della Costituzione, dell’Inno e della Bandiera”. Una grande festa in occasione della ricorrenza del giorno di 157 anni fa in cui è stato proclamato il Regno d’Italia.

L'Associazione Nazionale Alpini, come di consueto, partecipa convintamente a questa celebrazione, invitando i gruppi locali ad organizzare delle iniziative finalizzate ad informare e coinvolgere i cittadini affinché questa ricorrenza sia davvero una Giornata dell'unità nazionale.

Con l'auspicio di vedere sventolare il Tricolore dalle finestre e dai balconi delle nostre case, la sezione spezzina dell'A.N.A., in collaborazione con il Gruppo Spezia Centro, ha organizzato un incontro pubblico con Alessio Franconi, fotografo, già alpino volontario nel battaglione Feltre del 7° reggimento, autore del libro “Si combatteva QUI. Nei luoghi della Grande guerra”, edito da Hoepli. L'evento, che sarà realizzato in collaborazione con la libreria Ricci, si svolgerà alla Spezia sabato 17 marzo 2018 alle ore 15, all'interno della sala storica del Gruppo Spezia Centro, in viale Amendola n. 196, presso la Casa delle Associazioni combattentistiche e d'arma. L'ingresso è libero, gli Alpini e la cittadinanza sono invitati a partecipare.