Giornata del seminario, il messaggio del vescovo Palletti

La Spezia - Domani della solennità di Cristo Re, ultima domenica dell’anno liturgico, la diocesi della Spezia – Sarzana – Brugnato celebra la Giornata del Seminario. In questa circostanza, il vescovo Luigi Ernesto Palletti, in un messaggio indirizzato alla diocesi, scrive quanto segue: “Elemento importante per la vita di una diocesi, il seminario anche da noi rimane al centro della nostra attenzione. Purtroppo il numero dei giovani attualmente presenti in esso è esiguo, però questa realtà non è stata chiusa, anche se i seminaristi sono ospitati nel Seminario di Genova. A tutti rivolgo quindi l’invito ad accogliere con generosità la parola del Signore che ci dice: “Pregate il padrone della messe perché mandi operai per la sua messe”. Nel contempo rivolgo l’invito a fare nostre le necessità per il sostentamento dei seminaristi, per i loro studi, ed anche per il mantenimento della struttura diocesana. Sarà un gesto di partecipazione e di fede che certamente poterà frutti nel Signore”. Anche sulla base di questo invito del vescovo, oggi in tutte le chiese vengono formulate preghiere specifiche per le vocazioni alla vita sacerdotale e religiosa, e vengono raccolte offerte per la struttura del Seminario.