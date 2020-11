Giornata del migrante e del rifugiato, cerimonia religiosa anche alla Spezia

La Spezia - La chiesa celebra la Giornata del migrante e del rifugiato. Alla Spezia si è tenuta una funzione religiosa officiata nella cattedrale di Cristo re dal vescovo Palletti. Il tema di quest’anno è “Come Gesù Cristo costretti a fuggire”. La funzione è animata, come di consueto in queste circostanze, dai canti e dalle preghiere delle diverse comunità di immigrati, che provengono da vari paesi del mondo. La Giornata è organizzata, come in tutte le diocesi, a cura dell’ufficio diocesano per le persone migranti e rifugiate, del quale è responsabile il diacono Riccardo Superchi.