Giornata del malato, orari di visita più generosi e un menù speciale ai degenti

La Spezia - Domani, martedì 11 febbraio, si celebra la XXVIII Giornata del malato, ricorrenza istituita il 13 maggio 1992 da Papa Giovanni Paolo II. Il Sistema sanitario regionale ha previsto diverse iniziative nelle Aziende sanitarie e ospedali della Liguria: menù speciali, orari di visita allargati e qualche azione pensata per chi sta vivendo un momento di sofferenza: «Anche quest’anno i nostri ospedali hanno voluto dare ai pazienti qualche attenzione in più – sottolinea Sonia Viale, vicepresidente e assessore alla Sanità di Regione Liguria-. Sono previsti orari di visita ampliati, menù “speciali” e iniziative dedicate. Si tratta di piccoli gesti per dimostrare, anche in questa giornata, la nostra vicinanza a tutti coloro che stanno attraversando un momento di difficoltà per la propria salute. Colgo l’occasione per ringraziare tutti i professionisti della Sanità ligure che ogni giorno lavorano con grande dedizione per prendersi cura dei nostri pazienti».



Per quel che riguarda l'Asl5, tutti gli ospedali del territorio estenderanno l’orario di visita dalle 12 alle 21. Sarà inoltre servito ai degenti un menù speciale. In occasione della Giornata del malato, il vescovo S.E. Mons. Luigi Ernesto Paletti, farà visita ai pazienti dell’Ospedale Sant’Andrea.