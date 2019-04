La Spezia - Il 2 aprile si celebra in tutto il mondo la Giornata Mondiale per l'Autismo e anche il Comune della Spezia partecipa all’iniziativa illuminando di blu, da questa sera, la facciata di Palazzo Civico.



Indetta dall'Onu nel 2008, questa ricorrenza vuole promuovere la conoscenza dei disturbi dello spettro autistico e favorire azioni per una maggiore inclusione sociale. In tutto il mondo, migliaia di monumenti si tingeranno di blu, in segno di partecipazione all'iniziativa.