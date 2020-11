Giornata Mondiale della Prematurità. Palazzo Civico si illumina di viola

La Spezia - Anche quest’anno il Comune della Spezia aderisce all’invito della Società Italiana di Neonatologia (SIN), di Vivere Onlus e del Coordinamento delle Associazioni dei Genitori, di far illuminare di viola, colore simbolo della prematurità, la facciata di Palazzo Civico, edificio simbolo e rappresentativo della Città.



Domani, dunque, il Comune della Spezia celebrerà così la Giornata Mondiale della Prematurità, giorno in cui molte Città italiane, oggi divise dalla pandemia, avranno l’occasione di essere unite in un abbraccio solidale “virtuale” sotto un solo colore: il viola della prematurità.



La SIN ha diffuso sul suo canale Youtube un video istituzionale sulla Prematurità, in cui ribadisce l’elevato livello di assistenza della rete dei punti nascita italiani, che garantiscono cure specializzate ai piccoli prematuri e alle loro mamme.



Per ulteriori informazioni:

https://www.sin-neonatologia.it

https://www.facebook.com/SIN.NEONATOLOGIA/?ref=bookmarks