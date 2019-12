Giochi e giostra al Villaggio di Natale delle Terrazze

La Spezia - Arriva il Natale al Centro Commerciale Le Terrazze. Dal 7 dicembre al 6 gennaio, al piano 1, sarà allestito un fantastico Villaggio di Natale che ospiterà uno scenografico albero luminoso. Tutti i visitatori potranno passare attraverso l’albero per scattare magiche foto natalizie.

All’interno del villaggio saranno presenti diverse attività a tema come: il tiro al barattolo in versione natalizia, la pesca delle paperelle, la ruota della fortuna ed il tradizionale calendario dell’avvento gigante. Per tutti i piccoli partecipanti ci saranno gadget in omaggio.

Fulcro del villaggio di Natale sarà l’affascinante giostra con i cavalli, una delle attrazioni più amate da grandi e piccini!

Inoltre, per rendere ancora più magica l’atmosfera natalizia, nella giornata di sabato 21 dicembre, tutti i bimbi potranno conoscere Babbo Natale in persona, che, seduto sul tradizionale trono, incontrerà i più piccoli per scattare insieme tante foto. Lunedì 6 gennaio, sarà invece l’occasione giusta per incontrare la Befana e gustare tanti dolcetti!



Periodo e orari di apertura dal 7 dicembre al 6 gennaio:



Dal Lun al ven dalle 16.00 alle 20.00



Sab e Dom dalle 11.00 alle 21.00



Martedì 24 e 31 dicembre dalle 14.00 alle 19.00



Esclusi dal calendario 25 e 26 dicembre, 1° gennaio