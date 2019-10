Gino Vergassola compie 95 anni, Canaletto in festa

La Spezia - Tutto il quartiere del Canaletto, nella sua sede storica del Circolo Arci di Via Giovanni Bosco, ha preso parte alla festa di compleanno di Gino Vergassola vera icona e memoria storica della borgata canarina. Classe 1924, ha festeggiato le sue 95 primavere in compagnia degli amici di sempre ovvero i soci del circolo e gli ex colleghi della Termomeccanica dove ha lavorato come provetto saldatore per oltre 40 anni. Frequentatore dello stadio "Picco" già dai tempi dei vari Colombo, De Dominicis, del bomber Bronzoni e di mister Zennaro, è ricordato da tutti per la sua simpatia, cordialità e disponibilità in particolare nel periodo del Palio con annesso allestimento della sfilata. Bocce e in ultimo scopone scientifico (vero esperto) i suoi hobby ma sempre trascorsi con gli amici del quartiere che in presenza della nipote Anna Maria e della cognata Nadia gli hanno offerto un piacevole rinfresco e una targa ricordo brindando ad altre serene primavere.