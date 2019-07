Gilet giallo e opuscoli per Asti al casello autostradale per l'iniziativa "Vacanze con i fiocchi"

La Spezia - Turisti da tutto il mondo e qualche informazione per ricordare di viaggiare sicuri durante le vacanze. Per il Comune della Spezia a metterci la faccia è l'assessore al Turismo Paolo Asti che questa mattina era al casello autostradale per la campagna "Vacanze con i fiocchi". L'assessore ha consegnato agli automobilisti di passaggio alcuni opuscoli spiegando loro le finalità del gesto sia in italiano che in inglese. Il video poi è stato pubblicato, in diretta, sulla pagina social del Comune.

La campagna nazionale per la sicurezza sulle strade delle vacanze si svolge con il patrocinio di Camera dei Deputati, Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, Anci, Regione Emilia-Romagna – Osservatorio per l'Educazione alla Sicurezza Stradale e dell’Alma Mater Studiorum -Università di Bologna. A promuoverla su tutto il territorio italiano, con l’ideazione e il coordinamento del Centro Antartide di Bologna. L’assessore al Turismo Paolo Asti, in rappresentanza della Giunta comunale, ha distribuito al casello della Spezia dell’autostrada A12, materiale informativo ai moltissimi automobilisti che si apprestavano ad imboccare l’autostrada.



Oltre all’assessore Asti era presente anche Remo Pagliai di SALT.e agli automobilisti è stato distribuito materiale informativo in italiano ed inglese, con l’immagine oramai consueta dell’auto di Snoopy e l’invito a guidare in sicurezza per arrivare in tutta serenità alle mete delle vacanze.



Come gli altri anni nel mirino ci sono i tre fattori che, da soli, causano oltre la metà degli incidenti: velocità eccessiva, distrazione al volante e mancato rispetto delle distanze di sicurezza. Un dato, questo, che riporta ancora una volta l’attenzione sul peso dei comportamenti di tutti: a sottolinearlo ancora una volta centinaia di aderenti in tutta Italia, tra amministrazioni locali, autostrade, associazioni e media, con l’abituale collaborazione di testimonial d’eccezione come Piero Angela, Patrizio Roversi, Tessa Gelisio e il campione di nuoto Marco Orsi.



"Tra i tanti automobilisti - ha spiegato l'assessore - in molti provenivano dall'estero: Francia, Germania, Stati Uniti. Tanti hanno visitato la nostra città e il territorio, viaggiavano su auto a noleggio e alcuni stavano rientrando per prendere il volo di ritorno . Noi cerchiamo, assieme ad altri Comuni che aderiscono all'iniziativa, di dare ai viaggiatori i migliori consigli grazie alla Società autostrade nell'ambito di questo programma che si tiene per il terzo anno consecutivo".