Giardini storici, un milione di lavori con procedura negoziata

Approvati il progetto esecutivo, la modalità di gara e la copertura finanziaria dell'intervento di riqualificazione che riguarderà un'area di circa 70.000 metri quadrati.

La Spezia - Gli uffici tecnici del Comune guidati dal dirigente Claudio Canetti hanno approvato nei giorni scorsi il progetto esecutivo relativo alla riqualificazione dei giardini storici, per un importo complessivo di un milione di euro, somma proveniente dal Fondo strategico regionale.

I lavori, come deciso dall'ingegner Gianluca Rinaldi, Responsabile unico del provvedimento, saranno affidati mediante procedura negoziata, dopo la consultazione di quindici ditte individuate a sorte. Il criterio di aggiudicazione sarà quello del prezzo più basso da esprimere mediante offerta a prezzi unitari, con l’esclusione automatica delle offerte risultate anomale. A breve saranno dunque avviate le procedure di gara.



Il quadro economico dell'intervento di riqualificazione dei giardini prevede una totale di 450.819 euro come importo a base d’appalto, frutto della somma dell'importo lavori soggetto a ribasso (436.512) e degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso (14.307).

I rimanenti 549.180 euro saranno suddivisi tra: opere a verde (250.000), arredi e attrezzature (131.810), fornitura di telecamere per varchi Ztl (48.190), coordinamento sicurezza (3.666), incentivo per funzioni tecniche e altre spese tecniche (16.334) e quasi 100.000 euro di Iva.

Il progetto, volto a riqualificare in maniera organica un’area estesa per circa 70.000 metri quadrati, prevede la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria delle panchine o restauro di quelle storiche, con eliminazione di quelle non più recuperabili; interventi per lo smaltimento delle acque meteoriche, sistemazione di buche e avvallamenti, messa in quota di chiusini e caditoie, rimessa in pristino di cordonature, ringhiaiamenti, asfaltature; completamento del marciapiede di Via Campanella lato Arsenale; miglioramento dell’impianto di pubblica illuminazione con aumento dei lampioncini in pressoché tutte le zone dei giardini e sostituzione dei vecchi corpi illuminanti con lampade a led; potenziamento dell’impianto di videosorveglianza con quattro telecamere; potenziamento dei varchi zona Ztl con l’installazione di 3 varchi per il controllo automatico degli accessi.