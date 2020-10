Giardini storici, nuovi pannelli informativi per conoscere la botanica in formato digitale

La Spezia - Proseguono i lavori di riqualificazione dei giardini storici, finanziati da Regione Liguria per 1 milione di euro. Nell'ambito di queste operazioni sono stati installati i nuovi pannelli informativi realizzati in collaborazione con il Garden Club della Spezia, che forniscono una panoramica inedita dei giardini. Sui cartelli sono presenti nozioni storiche, ma anche un Qr Code che, tramite scansione, consente di accedere alla presentazione dei giardini in formato digitale. Una guida online per fare un viaggio virtuale all'interno dei giardini della città. In alternativa ci si può collegare al link sites.google.com/view/giardinistoricilaspezia.



"La riqualificazione dei giardini storici grazie al contributo di Regione Liguria di un milione di euro è ormai giunta al traguardo - dichiara il sindaco Pierluigi Peracchini -. Il completo restyling però non riguarda però solo l’illuminazione, i nuovi arredi, il recupero delle parti storiche e la sostituzione della ghiaia che caratterizza le strade che li attraversano ma anche un modo nuovo di viverli. Grazie alla collaborazione con il Garden Club della Spezia che ringraziamo sarà possibile infatti andare alla scoperta interattiva della botanica presente con cartellonistica dedicata".



"Grazie ai finanziamenti del Fondo strategico della Regione possiamo ridare lustro ai nostri giardini storici - commenta l'assessore ai Lavori Pubblici, Luca Piaggi -, un fiore all'occhiello del centro spezzino. La riqualificazione non poteva non passare anche da un'iniziativa come questa, che rende omaggio alla storia dei giardini e arricchisce l'offerta turistica e culturale locale: vengono fornite informazioni storiche, ma anche botaniche sulla nostra città. In questo modo rendiamo Spezia sempre più accogliente e a misura di turista".