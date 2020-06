Giallo elezioni, comunità dominicana in subbuglio

La Spezia - Seggi aperti anche in Italia per le elezioni presidenziali in Repubblica Dominicana? Se lo chiedono in molti anche alla Spezia, dove il malcontento di parte degli elettori della diaspora inizia a montare innestandosi su quello generato dall'annullamento delle consultazioni amministrative dello scorso febbraio. Stoppate a urne già aperte a causa di un malfunzionamento del sistema di voto elettronico - così hanno spiegato le autorità - poche settimane prima che l'epidemia di Covid arrivasse nei Caraibi e imponesse anche lì il coprifuoco.

L'ambasciata della Repubblica Dominicana in Italia è stata occupata nelle scorse settimane soprattutto a gestire il flusso di cittadini rimasti bloccati all'estero senza poter tornare a casa. Ad oggi i circa 15mila elettori dominicani nel Belpaese non hanno la certezza di poter partecipare alle elezioni presidenziali del prossimo 5 luglio. "Le autorità dominicane ci hanno garantito che avrebbero comunicato la variazione di data dal 17 maggio al 5 luglio al Ministero dell'Interno italiano. Ma ancora non abbiamo conferme ufficiali in merito. Anzi, il mio sospetto è che ancora non si sia fatto un passo ufficiale", accusa Maria Peralta, presidente del Partido Revolucionario Moderno in Italia e residente alla Spezia da molti anni.



Si tratta del primo partito di opposizione al presidente Danilo Medina, dominatore della scena politica da 8 anni. Dato in forte difficoltà nei sondaggi, che invece attribuiscono ottime chance al candidato del PRM, Luis Abinader, sconfitto da Medina nel 2016. Così negli ultimi giorni si sono moltiplicate le iniziative tese a smuovere le acque anche presso le autorità italiane, che devono dare il via libera a loro volta. Proprio nei giorni in cui al Parlamento di Roma arriva in votazione il decreto elezioni che stabilirà la data delle regionali italiane, che riguardano anche la Liguria. Dovrebbero essere svolte a settembre dopo che la proposta di tenerle a luglio, sostenuta da molti governatori in carica tra cui Toti, è stata bocciata dal governo.

I numeri di cittadini interessati dalle due consultazioni è ovviamente ben diverso. Tra i dominicani all'estero ci sono quattro deputati da scegliere tra USA e Canada, uno nel resto dell'America Latina e due in Europa. La Spezia, con i suoi circa 3mila cittadini dominicani, è tradizionalmente uno dei seggi italiani insieme a Milano, Napoli, Roma, Firenze, Genova, Torino e Bologna tra le altre. Per le consultazioni del 2016 si votò al Centro Allende, nel frattempo passato in gestione a privati.