Giacomo Grande è il nuovo presidente di Avis comunale La Spezia

La Spezia - A seguito delle dimissioni del precedente presidente dell'Associazione volontari italiani del sangue della Spezia, nella serata di mercoledì 9 ottobre, è stato eletto Giacomo Grande quale nuovo presidente.

Donatore e avvocato, già segretario dell’associazione negli ultimi tre anni, guiderà l’associazione sino alla scadenza dell'attuale mandato, nel 2021.



“Assumo con grande orgoglio e motivazione la guida dell'Avis comunale La Spezia – ha dichiarato Grande -. Ringrazio il Consiglio direttivo per la fiducia e il presidente uscente per il lavoro svolto, colgo l’occasione per ricordare l’importanza della donazione di sangue, abbiamo superato il periodo estivo con qualche difficoltà, dovuto anche al costante invecchiamento della popolazione dei donatori e alla mancanza di un vero e proprio ricambio generazionale. Per questo nei prossimi mesi avvieremo una serie di attività, anche nelle scuole con il progetto B.E.S.T. choice promosso da Avis regionale Liguria, per far avvicinare sempre più giovani alla donazione di sangue ed anche alla vita associativa”.



Confermati gli altri componenti del Comitato esecutivo a cui si aggiunge il neo consigliere Alessandro Lista il quale andrà a ricoprire il ruolo di segretario.



Si invita quanti in buona salute con un età compresa tra i 18 e i 60 anni e un peso non inferiore ai 50 kg a candidarsi a diventare donatori.

Si può donare presso la sede dell’Avis comunale della Spezia in Via C. Caselli n. 19 il martedì, mercoledì e venerdì dalle ore 7:30 – 10:00 e tutte le prime domeniche del mese.