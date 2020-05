Ghiglione e Comiti: "Criticità nei centri commerciali"

La Spezia - “Alcuni lavoratori ci stanno contattando preoccupati, per informarci che durante gli allestimenti nei negozi di alcuni centri commerciali per l’apertura si stanno verificando comportamenti imprudenti per la sicurezza sanitaria nell’uso delle mascherine e nei distanziamenti. Abbiamo segnalato la cosa in Prefettura” Così Lara Ghiglione, segretario generale della Cgil spezzina e Luca Comiti, segretario Generale della filcams che continuano: “Richiamiamo alla responsabilità le direzioni dei centri, ma è un appello che rivolgiamo a tutti, imprenditori, lavoratori e cittadini. La Fase 2 non è “liberi tutti”: dovremo convivere ancora a lungo con il virus ed i dati dei contagi in Liguria non sono ancora rassicuranti. Chiediamo alle Istituzioni di vigilare sulla corretta applicazione delle regole sanitarie a partire proprio dai luoghi chiusi di grande aggregazione. Ce la faremo se ognuno farà la propria parte.”