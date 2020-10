Ghiglione: "Oss sottoposta a tampone, ma regole senza senso vanno riviste"

La Spezia - “Sono stata contattata da un dirigente della ASL che mi ha comunicato che la lavoratrice sarà sottoposta a tampone come i colleghi infermieri”. Lo ha annunciato in serata Lara Ghiglione, segretaria generale della Cgil spezzina che ieri aveva denunciato il caso di un'operatrice socio sanitaria che non aveva ricevuto il tampone in quando dipendente Coopservice (QUI)

“Resta l'esigenza – ha aggiunto Ghiglione - di rivedere alcune regole senza senso: per questo abbiamo chiesto un incontro urgente con la Regione e con la cooperativa. Mentre continua il confronto serrato con ASL 5. Andiamo avanti!”.