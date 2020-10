Ghiglione: "Oss a contatto di positivi lasciate senza tamponi e costrette a lavorare"

La Spezia - “Accade in Asl5: un'operatrice socio sanitaria è stata a contatto con un infermiere positivo. Agli altri infermieri viene effettuato il tampone dalla Asl, a lei no perché è dipendente di Coopservice. L'operatrice si rivolge alla responsabile del personale della Coopservice che le risponde negativamente. Viene quindi contattata dall'ufficio di igiene che le dice "se non ha sintomi può andare a lavorare, ma quando non è in servizio stia a casa perché altrimenti rischia il penale".” Così Lara Ghiglione, Segretario generale della Cgil spezzina: “Questo episodio è incommentabile ed emblematico dello stato in cui versa la sanità spezzina. Ed episodi come questo sono all'ordine del giorno. E' stato oltrepassato ogni limite. Chiediamo ai vertici di Coopservice, di Asl, al sindaco Peracchini, al presidente Toti di intervenire immediatamente per sanare questa infamia. Come Cgil abbiamo già denunciato l'accaduto al Prefetto e ci riserviamo di avviare un esposto presso la Procura della Repubblica.”