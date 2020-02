Ghiglione, Cgil: “Sempre a fianco degli studenti”

La Spezia - “La Cgil è a fianco degli studenti nella loro battaglia di difesa della scuola pubblica.” Così Lara Ghiglione, Segretario Generale della Cgil spezzina: “le rivendicazioni del movimento studentesco ci piacciono e ci convincono, alcune fanno già parte della nostra piattaforma di contrattazione sociale. Oltre alla sacrosanta difesa della scuola pubblica, alla richiesta di risorse per spazi e strutture, apprezziamo la forte tensione democratica, la visione che colloca la scuola come luogo fondamentale per lo sviluppo della cittadinanza e del senso critico. Condividiamo il richiamo ai temi dell’uguaglianza, dell’accoglienza, dell’antirazzismo e dell’antifascismo. Gli studenti che scendono in piazza sono un valore vero per il Paese e la nostra comunità, una speranza per il futuro. Il nostro sindacato, le nostre sedi, saranno sempre aperti alle loro istanze che sentiamo anche nostre: l’unità tra studenti e lavoratori non deve essere solo episodica, ma un pezzo fondamentale per la riscossa civile e democratica di questo Paese. Avanti così.”