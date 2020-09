Ghiglione, Cgil: “Rinviare l'apertura delle scuole”

La Spezia - “Sono sempre stata una fervida sostenitrice della ripresa delle scuole, ma adesso, duole dirlo, nella nostra Provincia non ci sono le condizioni.” Così Lara Ghiglione, segretario generale della Cgil spezzina, che continua: “I contagi sono troppi e non riusciamo a tracciarli ed a isolarli in tempi brevi. È quello che sta accadendo anche nei luoghi di lavoro, ora più che a marzo. Hanno ragione i dirigenti scolastici e i sindaci che chiedono il rinvio, e il fatto che comunque si dovrà interrompere qualche giorno per permettere le sanificazioni post elezioni avvalora ancor più questa richiesta. Rischiamo di riprendere per poi chiudere dopo qualche giorno. Meglio attendere una settimana in più. Mi chiedo cosa stiano aspettando Presidente della Regione e Presidente della Provincia a decidere. Lunedì 14 è vicino. Le famiglie, il personale e gli studenti hanno bisogno di sapere.”